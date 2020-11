Paulo Fonseca apurado para os 16 avos de final e Mourinho mais perto

JN Hoje às 00:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Os treinadores portugueses José Mourinho e Paulo Fonseca conduziram esta quinta-feira o Tottenham e a AS Roma, respetivamente, à vitória na quarta jornada da Liga Europa, com o conjunto da capital de Itália a garantir desde já a vaga nos 16 avos de final.

No Grupo A, os romanos venceram na deslocação à Roménia, por 2-0, com um autogolo de Debeljuh e um tento de Veretout, de penálti, e já garantiram o apuramento para os 16 avos de final.

No Grupo J, os londrinos impuseram-se, em casa, aos búlgaros do Ludogorets, por 4-0, com golos dois golos do ex-benfiquista Carlos Vinícius e outros dois apontados por Winks e Moura. Com este desfecho, os Spurs continuam a dividir o comando com os belgas do Antuérpia, que foram à Áustria vencer o LASK Linz, por 2-0.

Para além da AS Roma, para os 16 avos de final estão também já apurados o Leicester, que empatou com o Braga (3-3) no Grupo G, os ingleses do Arsenal que foram à Noruega vencer o Molde (3-0) em jogo do Grupo B, e os alemães do Hoffenheim que derrotaram fora os checos do Liberec, por 2-0, no Grupo L.

Eis os resultados da quarta jornada da Liga Europa:

Grupo A

CSKA Sófia-Young Boys, 0-1

Cluj-Roma, 0-2

Grupo B

Molde-Arsenal, 0-3

Dundalk-Rapid Viena, 1-3

Grupo C

Bayer Leverkusen-Hapoel Beer-Sheva, 4-1

Nice-Slavia Praga, 1-3

Grupo D

Standard Liège-Lech Poznan, 2-1

Rangers-Benfica, 2-2

Grupo E

PSV Eindhoven-PAOK Salónica, 3-2

Granada-Omonia, Chp, 2-1

Grupo F

Nápoles-Rijeka, 2-0

AZ Alkmaar-Real Sociedad, 0-0

Grupo G

S. C. Braga-Leicester, 3-3

AEK Atenas-Zorya Luhansk, 0-3

Grupo H

Sparta Praga-Celtic, 4-1

Lille-AC Milan, 1-1

Grupo I

Maccabi Telavive-Villarreal, 1-1

Qarabag-Sivasspor, 2-3

Grupo J

LASK Linz-Antuérpia, 0-2

Tottenham-Ludogorets, 4-0

Grupo K

Wolfsberger-Dinamo Zagreb, 0-3

CSKA Moscovo-Feyenoord, 0-0

Grupo L

Liberec-Hoffenheim, 0-2

Gent-Estrela Vermelha, 0-2