Paulo Fonseca: "Queremos avançar o mais possível na competição"

Paulo Fonseca, treinador da AS Roma, mostrou-se satisfeito com o triunfo sobre o S. C. Braga (3-1), esta quinta-feira, que garantiu o apuramento dos italianos para os oitavos de final da Liga Europa.

"Acabámos por vencer bem nos dois jogos, mas tenho de reconhecer a coragem do Sporting de Braga. É uma excelente equipa, com excelentes jogadores. Uma equipa corajosa, que joga bom futebol", começou por referir o técnico português do conjunto romano.

Apesar de Carlos Carvalhal, treinador do S. C. Braga, ter apontado a AS Roma como um candidato a conquistar a prova, Paulo Fonseca foi mais comedido nos objetivos para a Liga Europa. "É difícil prever o que vai acontecer, mas queremos avançar o mais possível na competição, apesar de todas as equipas presentes serem fortíssimas. O objetivo da Roma é passar a próxima eliminatória", completou.