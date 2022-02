Paulo Sousa ganha, mas adeptos do Flamengo chamam-lhe "burro"

JN Hoje às 11:30 Facebook

Técnico português foi apupado durante a partida contra o Audax Rio, que o "Fla" venceu por 2-1.

Depois da derrota caseira no dérbi com o Fluminense, o Flamengo regressou às vitórias no campeonato estadual carioca, mas o resultado positivo na visita ao terreno do Audax não livrou Paulo Sousa de ouvir algumas palavras menos bonitas vindas dos adeptos do clube "rubronegro". Alguns chegaram a chamar "burro" ao treinador.

"Os adeptos têm muita paixão, sabemos que estas coisas acontecem há anos com treinadores e jogadores. Conforme ganhamos, idolatram-te, metem-te lá em cima. Outras vezes criticam-te", afirmou Paulo Sousa, no final da partida, desvalorizando o sucedido.

"Isto faz parte do nosso dia a dia. São os adeptos que acabam por ter sempre razão porque são eles que estão no estádio, mas a paixão deles leva a que sejam diferentes hoje e amanhã", reforçou.

Decorridas cinco jornadas do estadual do Rio de Janeiro, cuja primeira volta vale a Copa Guanabara, o Flamengo ocupa o quarto lugar, a três pontos do líder Vasco da Gama. Para Paulo Sousa, o jogo mais importante das próximas semanas será no dia 20 de fevereiro, diante do Atlético Mineiro, que atribuirá a Supertaça do Brasil. O "Brasileirão" começa apenas a 10 de abril.