Famalicão e Sporting empataram (2-2), este sábado no Minho, na nona jornada da Liga. Pedro Gonçalves marcou e foi expulso. Rúben Amorim também recebeu ordem de expulsão já na compensação.

Depois de Luiz Júnior defender um penálti de Nuno Santos, Pedro Gonçalves inaugurou o marcador aos 37 minutos frente à ex-equipa e não festejou. O avançado já leva seis jogos consecutivos a marcar.

Os famalicenses chegaram ao empate perto do intervalo, com Gustavo Assunção a aproveitar um grande erro de Adán, mas os leões ainda conseguiram a reviravolta graças a um livre de Porro. Após o apito final, os ânimos aqueceram, com vários jogadores a empurrarem-se. Riccieli e Nuno Santos viram cartões amarelos.

Na segunda metade, o Sporting ficou reduzido a dez aos 80 minutos após a expulsão de Pedro Gonçalves e o Famalicão chegou ao empate nove minutos depois através de um livre de Jhonata Robert. Coates, de cabeça, fez o 3-2 logo a seguir mas o árbitro anulou o golo por uma alegada falta do central sobre o guarda-redes, no momento do salto. Rúben Amorim protestou e acabou por ser expulso.

Tal como no final da primeira parte, os ânimos exaltaram-se e houve confusão entre os jogadores no túnel de acesso aos balneários.

Com este resultado, o Sporting continua a liderar, com 23 pontos, mas pode ver Sporting de Braga e Benfica, ambos com 18, e F. C. Porto, com 16, aproximarem-se, enquanto o Famalicão passou a somar 10 pontos.

Veja os golos e os casos: