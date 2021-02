JN Hoje às 19:16 Facebook

O Marítimo e o Sporting defrontam-se, esta sexta-feira, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, Madeira, em jogo da 17.ª jornada da Liga. O encontro é arbitrado por Hugo Miguel, com André Narciso na Cidade do Futebol, como videoárbitro. Pedro Gonçalves inaugurou o marcador aos nove minutos e os "leões" chegaram ao intervalo em vantagem. Já na segunda parte, aos 57 minutos, o mesmo Pedro Gonçalves bisou na partida.

Veja o golo e os principais lances da partida: