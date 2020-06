Pedro Martins é campeão na Grécia

JN Hoje às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Olympiacos confirmou a conquista do título com um triunfo no dérbi com o AEK. Aos 49 anos, o treinador português ganha o primeiro troféu na carreira.

O Olympiacos sagrou-se este domingo campeão grego pela 45.ª ocasião, desta vez conduzido por Pedro Martins. Depois de dois anos sem títulos, o clube de Atenas volta ao topo.

O primeiro lugar foi confirmado com uma vitória sobre o rival AEK Atenas (1-2), em jogo decidido com golos de El Arabi e Camará.

Ao segundo ano à frente da equipa, Pedro Martins é campeão pela primeira vez na carreira, sendo que o Olympiacos ainda vai disputar a final da taça e está nos oitavos de final da Liga Europa.

Os jogadores portugueses José Sá, Rúben Semedo, Bruno Gaspar, Cafú e Daniel Podence, que se transferiu para o Wolverhampton em janeiro, também são campeões.