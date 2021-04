Pedro Neto falha o Euro 2020 devido a lesão grave

Arnaldo Martins Hoje às 15:38 Facebook

Extremo do Wolverhampton e da seleção nacional tem lesão grave no joelho. Arrisca paragem de seis meses. Rúben Neves infetado com covid-19.

Más notícias para o Wolverhampton e para a seleção nacional. Pedro Neto sofreu uma lesão grave no joelho e, sabe o JN, vai falhar o resto da temporada e a fase final do Euro 2020. O jogador, de 21 anos, que vinha a afirmar-se na Premier League e na formação dos "Wolves", já tinha apresentado algumas queixas nas últimas semanas e, na última jornada, com o Fulham (0-1), teve mesmo de ser substituído pouco depois da meia hora.

O jogador efetuou exames para avaliar a gravidade da lesão e, sabe o JN, o resultado confirmou o pior cenário, que afasta o jogador dos relvados até ao final presente época. Além da fase final do Europeu 2020, Neto também falha a fase final do Europeu Sub-21, uma vez que era também um dos potenciais jogadores selecionáveis por Rui Jorge.

Pedro Neto soma três internacionalizações pela seleção A e também era um dos candidatos aos eleitos de Fernando Santos para a fase final do Euro 2020. A lesão inviabiliza um dos objetivos do jovem jogador e pode condicionar uma potencial transferência, uma vez que o avançado estava na agenda de alguns principais clubes europeus.

Além desta baixa, o treinador do Wolverhampton, o português Nuno Espírito Santo, também estará privado de Rúben Neves nos próximos compromissos. O internacional português acusou positivo à covid-19 e terá de cumprir o período de quarentena.