Pedro Pichardo conquista medalha de ouro com recorde nacional

Portugal celebrou, na madrugada desta quinta-feira, o primeiro ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio graças ao voo de 17,98 metros de Pedro Pichardo, novo recorde nacional.

Pedro Pichardo não podia pedir melhor nesta que foi a sua estreia olímpica. O atleta de 28 anos conquistou a medalha de ouro no triplo salto e ainda bateu o recorde nacional que já lhe pertencia. Depois de ter saltado 17,61 metros nos primeiros dois ensaios, o português conseguiu a marca de 17,98 ao terceiro, batendo o recorde nacional por três centímetros.

O atleta ainda sofreu uma pequena lesão no quarto ensaio - não conseguiu completar o movimento e nem sequer se lançou para a caixa, apontando depois para o tornozelo e para o que parecia ser uma mancha de sangue - e abdicou do quinto salto. No sexto e último salto, fez nulo. Pichardo levou a melhor sobre o chinês Yaming Zhu, com 17,57 metros, e ao burquinense Fabrice Zango, com 17,47, que conquistaram as medalhas de prata e de bronze, respetivamente.

Esta é a quarta medalha para Portugal nestes Jogos Olímpicos, depois do bronze de Jorge Fonseca (judo) e Fernando Pimenta (canoagem), bem como a medalha de prata da Patrícia Mamona (triplo salto). É o melhor registo de sempre para a nosso país, já que é a primeira vez na história que quatro atletas lusos sobem ao pódio numa edição dos Jogos Olímpicos.