Pedro Porro despede-se dos adeptos do Sporting

Pedro Porro fez, este sábado, ao que tudo indica, o último jogo de leão ao peito. Depois da final perdida com o F. C. Porto, o jogador espanhol, que está a caminho do Tottenham, despediu-se dos adeptos: aplaudiu os apoiantes dos leões e apontou para o emblema verde e branco.

Veja o momento:

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, em Leiria, o Sporting e conquistou a Taça da Liga pela primeira vez. Eustaquio e Marcano marcaram os golos do encontro. Paulinho foi expulso. Os azuis e brancos conseguiram, assim, conquistar o troféu pela primeira vez, na quinta final que disputaram, enquanto o clube de Alvalade, que tinha vencido as duas edições anteriores, continua com um total de quatro troféus, em sete finais jogadas.