Pedro Proença diz que futebol regressa "com público nas bancadas"

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, garantiu a presença de público nas bancadas no início da temporada 2021/22, contrariando o discurso mais conservador do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.

"Esta época vai ficar marcada pelo regresso do público, estamos satisfeitos com isso. Será feito de modo tranquilo e não será logo com percentagem que queríamos. Temos feito um trabalho próximo com governo, DGS e agora a task-force de vacinação, uma vez que vai começar a vacinação das equipas profissionais. Isso tem sido feito em parceria. Vamos começar já com público nas bancadas e isso deixa-nos satisfeitos e convictos que a época será diferente e vamos virar a página", disse à SportTV.

O regresso poderia ter acontecido na última jornada da Liga 2020/21, mas o facto de alguns clubes se terem manifestado contra essa possibilidade, devido à vantagem que teriam os visitados numa altura em que ainda havia objetivos em disputa, levou ao cancelamento dessa hipótese.

O início de 2021/22, tanto da Liga como da Liga 2, está marcado para o fim de semana de 8 de agosto.