Pedro Proença pela internacionalização do futebol português e contra a pirataria

JN Hoje às 00:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A internacionalização do futebol português e o combate à pirataria nas transmissões televisivas foram dois temas debatidos, esta quarta-feira, numa reunião entre a Direção da Liga Portugal e elementos da Sport TV.

Nessa reunião, considerada bastante produtiva, foram aperfeiçoadas estratégias de abordagem a esses dois temas.

Agora, a Liga Portugal, entidade presidida por Pedro Proença, pretende apresentar às diversas sociedades das divisões profissionais do futebol português as medidas conjuntas definidas, em defesa do futebol, para encarar esses dois desafios, que tão importantes são para os clubes lusos.