Pedro Santos, do Braga B, foi a revelação da Liga 3

Pedro Santos, médio da equipa B do S.C. Braga, foi o vencedor do prémio de revelação da Liga 3

O médio da equipa secundária do S.C. Braga foi eleito como o jogador revelação da competição, em votação dos 24 capitães de equipa dos clubes que participaram no campeonato.

Pedro Santos, de 22 anos, marcou dois golos em 25 jogos pela equipa B dos bracarenses, o que valeu a chamada, do treinador Artur Jorge, ao conjunto principal, onde jogou por quatro vezes nesta campanha.

O jogador dos "guerreiros do Minho" mostrou-se orgulhoso pela distinção, e agradeceu à equipa e ao treinador, o apoio recebido:

"Este é um prémio individual mas é muito do coletivo porque se não tivéssemos feito um percurso bom não estaria a receber esta distinção. A nível individual foi uma época muito positiva. Consegui atingir objetivos a que me tinha proposto no início da época, como estrear-me na equipa principal e estrear-me na Primeira Liga. O mister Custódio foi importante naquilo que me ajudou no processo da equipa B. Ainda tem muito de jogador em si e isso sente-se no feedback que nos dá. No meu caso, como ele jogou perto da minha posição, aprendi muito com os feedbacks que me deu com base no seu conhecimento e experiência", admitiu o jogador premiado, em declarações ao site oficial do clube.