O F. C. Porto venceu (3-0), este domingo, o Moreirense, no Estádio do Dragão, em jogo da 12.ª jornada da Liga.

Sérgio Oliveira, outra vez em destaque, com um golo e uma assistência, inaugurou o marcador de grande penalidade. Na segunda parte, aos 81 minutos, Luis Díaz assistiu Taremi, que rematou ao poste e, na recarga, Toni Martínez marcou mas o golo foi anulado por um fora-de-jogo de três centímetros.

Pouco depois, os dragões acabaram mesmo por ampliar a vantagem com dois golos em três minutos. Primeiro, pelo avançado espanhol, que acabou mesmo por festejar, e, já nos descontos, por Evanílson, que aproveitou uma assistência de Sérgio Oliveira para fechar a contagem.

Com esta vitória, o F. C. Porto sobe provisoriamente ao segundo lugar, com 28 pontos, a quatro do líder Sporting e com mais um do que o Benfica, que entra em campo na segunda-feira. Já o Moreirense é oitavo, com 13 pontos.

Veja os golos e os casos: