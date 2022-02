Penáltis premeiam Carlos Queiroz

André Bucho Hoje às 22:51, atualizado às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Egito bate Camarões de António Conceição nas grandes penalidades e carimba passagem para a final de domingo.

Carlos Queiroz e o seu Egito carimbaram a passagem à final da Taça das Nações Africanas, mas tiveram de sofrer e ver Gabaski, guarda-redes, brilhar nas grandes penalidades para eliminarem os Camarões de António Conceição. A final da competição colocará frente a frente os egípcios com o Senegal. Os camarões, anfitriões, seguem para o jogo de atribuição do terceiro lugar frente ao Burkina Faso.

Os 90 minutos terminaram sem golos, mas particularmente pela ineficácia dos Camarões, que tiveram as principais oportunidades do tempo regulamentar, em especial na primeira parte. Os comandados de Carlos Queiroz subiram de rendimento no segundo tempo e, no prolongamento, tiveram oportunidade de evitar as grandes penalidades, num jogo onde a estrela Mohamed Salah esteve particularmente perdulário.

Chegado ao desempate dos 11 metros, surgiu o herói do Egito: Gabaski defendeu duas das quatro grandes penalidades, vendo N"Jie atirar a decisiva para a bancada. Os egípcios marcaram as três grandes penalidades que bateram e carimbaram passagem para o jogo decisivo pela primeira vez desde 2017, quando perderam precisamente frente aos Camarões, por 1-2. Queiroz mantém em aberto a possibilidade de ser o primeiro português a vencer a prova. A final joga-se, depois de amanhã, pelas 19 horas.