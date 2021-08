Pep Guardiola anuncia data de saída do Manchester City

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:01 Facebook

O atual treinador do Manchester City anunciou a data em que deverá abandonar o comando técnico no clube, acrescentando o projeto que pretende ingressar no futuro.

Guardiola revelou que deverá sair do Man City no final da época 2022/2023, data em que termina a sua ligação contratual com o clube inglês. Por essa altura, o técnico espanhol irá estar há sete anos em Inglaterra, o percurso mais longo da carreira num só clube. "Tenho de fazer uma pausa depois de sete anos. Preciso de parar e analisar as coisas, aprender de outros treinadores", explicou, em declarações no evento brasileiro da empresa XP Investimentos.

Os planos de Guardiola após terminar contrato com o City passam por orientar uma seleção nacional. "O próximo passo será uma seleção nacional, se existir a possibilidade". O técnico explicou que ambiciona um projeto deste cariz, pela vontade em competir nos maiores torneios a nível de Seleções como o Euro, Copa América ou Mundial e para se afastar, para já, do rigoroso trabalho que é treinar uma equipa da Premier League.

Apesar de não revelar preferência por nenhum país, Guardiola elogiou o plantel do Brasil e até admite que possam conquistar o Mundial em 2022. "Trabalhei com alguns jogadores e outros foram adversários. É uma seleção fantástica, o Brasil é sempre um forte candidato, sempre foi e sempre será", explicou.

Pep Guardiola foi promovido a treinador da equipa principal do Barcelona em 2008, onde, depois de 14 títulos conquistados, mudou-se para a Alemanha. Ao comando do Bayern Munique, conquistou três campeonatos e duas Taças da Alemanha, uma Supertaça europeia e um Mundial de clubes. Finalmente, ingressou no Manchester City em 2016, equipa que orienta atualmente.