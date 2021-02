Pepa: "Estou orgulhoso pelo que os jogadores fizeram"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:48 Facebook

O treinador do Paços de Ferreira deixou elogios à exibição da equipa pacense, apesar da derrota diante do Sporting, em Alvalade.

"Tenho orgulho pelo que os jogadores fizeram. Alegres dentro de campo, fiéis à nossa identidade. Fomos infelizes na forma como sofremos os golos, mas esta é a fórmula. Procurámos a felicidade do primeiro ao último minuto, com consistência. Conseguimos controlar bem a profundidade do Sporting. Fechámos bem o lado direito, por estratégia, os jogadores interpretaram de forma praticamente perfeita. Faltou-nos eficácia no último terço, tivemos oportunidades para fazer golos, não conseguimos. Foi um bom jogo de futebol" começou por dizer Pepa.

O Paços de Ferreira já não perdia desde a nona jornada, frente ao Benfica, mas o técnico prefere olhar "jogo a jogo" e apontou já ao próximo duelo, diante do Vitória de Guimarães.

"Eu sinto-me muito orgulhoso. É agarrarmo-nos à nossa identidade, ideias e tentar jogar o jogo pelo jogo. Parabéns ao Sporting pela vitória, preparar já o próximo. Se olharmos para a derrota com o Benfica e para esta, a equipa foi igual na forma como encarou o jogo, sempre na procura do golo e da vitória, sabendo que do outro lado está uma equipa muito forte", concluiu.

