Pepa: "Foi um grande Vitória, merecíamos ter ganho"

O treinador do V. Guimarães destacou a reação da sua equipa às desvantagens e só lamentou que a boa exibição não tivesse correspondência no resultado.

Pepa mostrou-se orgulhoso pela exibição do V. Guimarães no jogo desta quarta-feira, do Grupo A da Taça da Liga, que terminou com um empate a três golos com o Benfica.



"Foi um grande Vitória no jogo todo, mesmo com muita infelicidade no início. O Benfica, com mérito porque o mais difícil no futebol é marcar golos, marcou três em quatro remates... Não fomos competentes no início porque sabemos que o Benfica é fortíssimo em transição. Não é fácil ter a capacidade de reação física e emocional que tivemos. Mostrámos muita qualidade contra uma grande equipa. Corrigimos, melhorámos e tenho de valorizar o que aconteceu aqui, um 3-3 fantástico. Merecíamos ter ganho", salientou o treinador vitoriano.

Pepa não escondeu alguma frustração por o V. Guimarães já não depender dele próprio para avançar na competição. "Já não dependemos de nós para o apuramento mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance". completou.