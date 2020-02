Pepe e Marega com processos disciplinares

Vasco Samouco Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Disciplina confirmou a instauração de processos disciplinares aos dois jogadores do F. C. Porto na sequência de uma denúncia do Benfica.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a Pepe e Marega, depois de uma denúncia do Benfica, feita após o clássico, confirmou o JN, esta terça-feira.

Recorde-se que o Benfica apresentou queixa sobre os dois jogadores do F. C. Porto por supostas agressões de ambos ocorridas no clássico que os dragões venceram (3-2), na 20.ª jornada da Liga.

Ambos os lances em análise foram com o médio do Benfica, Taarabt.