Pepe falhou jogo em Paços por teste inconclusivo à covid-19

JN Hoje às 23:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português Pepe ficou de fora do encontro com o Paços de Ferreira, esta sexta-feira, que o F. C. Porto perdeu (3-2), por ter um teste inconclusivo ao coronavírus.

A notícia da razão pela qual o central não esteve na ficha de jogo foi transmitida por Vítor Bruno, treinador adjunto dos azuis e brancos, na entrevista rápida após o final do encontro na Mata Real.

"O Pepe fez um teste hoje [sexta-feira] que teve um resultado inconclusivo, fez uma segunda prova e como não tínhamos o conhecimento do resultado optámos por deixá-lo de fora", esclareceu o adjunto de Sérgio Conceição, que não pode ir à "flash" por ter sido expulso no final do jogo.