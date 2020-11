Pepe renova com o F. C. Porto por mais dois anos até 2023

Arnaldo Martins Hoje às 16:02 Facebook

Pepe prolongou o contrato que o liga ao F. C. Porto por mais dois anos, até 30 de junho de 2023. A cerimónia que assinala o momento decorre no relvado do Estádio do Dragão, onde estão expostos alguns dos troféus que conquistou ao serviço dos azuis e brancos.

Recorde-se que esta é a segunda passagem do defesa central, de 37 anos, pelo F. C. Porto, onde chegou em 2004 e, numa primeira fase, se manteve até 2007, altura em que foi transferido para o Real Madrid. Pepe voltaria ao Dragão em janeiro de 2019 e permanecerá de azul e branco até 2023.