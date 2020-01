Petardo rebentou na sede da Juve Leo em Braga e assustou vizinhança

Joaquim Gomes Hoje às 12:50 Facebook

O rebentamento acidental de um petardo, na sede da Juve Leo de Braga, provocou alarme entre os habitantes do Edifício Eiffel, esta madrugada, devido aos fumos intensos e cheiro a queimado, por se pensar tratar-se de um incêndio.

A PSP de Braga e os Sapadores Bombeiros foram chamados à Rua Professor Mota Leite, esta terça-feira de madrugada, em frente às instalações da Polícia Judiciária, constatando depois que, ao contrário da informação prestada no primeiro alerta para as autoridades, não se tratava de um incêndio naquela zona de cave daquele edifício, que tem dezenas de apartamentos ocupados.

Esta manhã, ainda se sentia cheiro a artefactos pirotécnicos rebentados, mas já não se encontrava ninguém na sede da Juve Leo de Braga, não tendo sido ao JN possível contactar qualquer elemento daquela organização de adeptos do Sporting Clube de Portugal.

A PSP decretou "tolerância zero" aos artefactos pirotécnicos na Final Four da Taça da Liga, que começa esta terça-feira, em Braga, depois de incidentes no Sporting - Benfica.