Petit: "Estamos num processo para adquirir confiança"

O treinador do Boavista deixou elogios à exibição da equipa axadrezada, diante do Sporting, jogo que os leões venceram por 2-0, principalmente na primeira parte.

"Entrámos bem, tivemos duas oportunidades. O Sporting também criou algumas situações. Fizemos uma boa primeira parte. O Sarabia e o Matheus Nunes estavam a entrar muito entre o Filipe e o Kenji. Tentámos acertar ao intervalo e explorar uma situação que treinámos, que era colocar a bola entre linhas para depois explorar o lado oposto. Perdemos a bola e sofremos o primeiro golo assim. No segundo golo fomos atraídos, algo que o Sporting faz bem, e a bola entrou nas costas e sofremos. Acaba por ser uma vitória justa do Sporting", começou por dizer Petit, que pediu ainda "tempo":

"Estamos num processo para adquirir confiança. Demora algum tempo. Chegámos há poucos dias. É esse o processo. Queremos incutir mais intensidade no jogo, mas isso é com o trabalho e com o treino. Mas não há tempo, há resultados, e vamos já ter o jogo da Taça da Liga. O Alireza não treinou a semana toda. Fez um ou dois treinos. Queixava-se de uma pancada. O Javi fez o segundo jogo seguido, esteve muito tempo sem treinar. Vamos crescer, vamos ganhar mais consistência. É com o trabalho que vamos mudar as mentalidades", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, em Alvalade, o Boavista em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga I. Sarabia e Nuno Santos marcaram os golos do encontro. Com este resultado, a equipa de Ruben Amorim passou a contar 38 pontos, contra 35 do F. C. Porto, que recebe no domingo o Sporting de Braga (quarto, com 25), enquanto o Boavista somou o 11.º jogo seguido sem ganhar e manteve-se com 12, no 12.º lugar.