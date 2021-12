Petkov dá triunfo ao Feirense ao cair do pano

JN/Agências Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo solitário de Petkov, já perto do apito final, deu a vitória ao Feirense na visita ao Trofense, por 1-0, na 15.ª jornada Liga 2. Os fogaceiros estão isolados no segundo lugar.

Numa partida parca em oportunidades, e prejudicada pela chuva, o avançado búlgaro saiu do banco para dar o triunfo aos fogaceiros e provocou a primeira derrota de Francisco Chaló no banco do Trofense, que se mantém no 11.º lugar, com 20 pontos.

No encontro de encerramento da 15.ª jornada, a formação de Santa Maria da Feira procurava responder à derrota caseira ante o Penafiel (2-1) e aproximar-se da liderança do campeonato, enquanto as três vitórias desde que chegou ao comando motivaram Chaló a pedir à equipa para ser "Robin dos bosques e assaltar o castelo da Feira", na antevisão.

Logo aos oito minutos, Bruno Almeida 'rasgou' a defesa feirense com um passe que isolou Elias Achouri, mas o remate do francês foi travado pela saída de Bruno Brígido, naquele que foi o melhor lance da primeira parte.

A chuva tornava o terreno pesado e as muitas paragens dificultavam o ritmo de jogo, com muitas faltas e poucos momentos dignos de registo, à exceção de uma iniciativa individual de Kevin Vargas, que terminou com um remate à malha lateral, já dentro da grande área, e a saída por lesão de Daniel Liberal, substituído por Rodrigo Ferreira.

No segundo tempo, a precipitação continuou -- climática e nas tomadas de decisão -- numa partida que antes de começar prometia vários motivos de interesse, mas que falhava em concretizá-los dentro de campo, levando Rui Ferreira a realizar três mudanças de uma assentada.

Porém, o encontro não melhorou e só nos últimos 10 minutos apareceram lances de registo, primeiro num cruzamento rasteiro de Rodrigo Ferreira para um remate de Tiago André bloqueado por Cláudio Silva, que deu o corpo às 'balas'.

PUB

No entanto, ao 'cair do pano', num lance de insistência perto da área do Trofense, Manu fez um remate que saiu enrolado e caiu aos pés do recém-entrado Steven que, à meia-volta, colocou por baixo do corpo de Rodrigo Moura e meteu os três pontos na bagagem dos feirenses que sobem ao segundo lugar, com 29 pontos.