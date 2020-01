Piloto Edwin Straver sofreu acidente grave

Hoje às 17:40, atualizado às 18:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto holandês Edwin Straver sofreu esta quinta-feira um acidente durante a 11.ª etapa do rali Dakar, na Arábia Saudita, e encontra-se hospitalizado em estado crítico.

Straver, de 48 anos, da KTM, caiu da mota ao quilómetro 120 e terá sofrido uma fratura de uma vértebra cervical. Segundo avança a imprensa holandesa, terá sido reanimado pela equipa médica, que quando chegou ao local encontrou o piloto sem batimentos cardíacos.

O holandês esteve em paragem cardíaca durante dez minutos, tendo sido transportado de helicóptero para um hospital, em Riade, onde se encontra em estado considerado crítico.

O acidente foi presenciado pelo português Mário Patrão (KTM), que parou para auxiliar o colega. "Estava a ir no meu ritmo e ao quilómetro 120, enquanto estava a tentar encontrar um 'waypoint' [ponto de passagem obrigatória], vi um piloto caído, chamei de imediato a equipa médica e estive a prestar auxílio até à sua chegada. Senti a pulsação no pescoço dele assim que me aproximei, mas, de repente, deixei de sentir", contou o piloto de Seia no final da tirada.

"Foram os 10 minutos mais longos da minha vida", confessou Mário Patrão, que só saiu "quando o entubaram e o levaram. Percebi que era muito grave. Ainda tinha pela frente 250 quilómetros de especial para fazer, mas estava psicologicamente arrasado com o que tinha acabado de suceder, e o meu corpo não queria avançar. Subi para a moto sem saber como estaria o Edwin. Felizmente consegui terminar e chegar ao bivouac", concluiu Mário Patrão, que foi 42.º, classificação que deverá ser corrigida depois de retirado o tempo em que esteve parado a prestar assistência ao concorrente holandês.