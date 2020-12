Piloto Marc Marquez foi de novo operado ao braço direito

JN/Agências Ontem às 23:59 Facebook

O piloto espanhol Marc Marquez, seis vezes campeão do Mundo de MotoGP, e que fraturou o braço direito em queda na primeira corrida de 2020, foi submetido a nova operação.

Marquez "foi submetido a outra operação no braço direito devido à lenta recuperação do osso do úmero", anunciou a equipa Repsol Honda.

O campeão do Mundo de MotoGP em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 foi submetido a uma intervenção que visou trocar a placa destinada a consolidar a fratura no osso, numa operação no Hospital Ruber International, em Madrid.

A queda ocorreu em 19 de julho no GP de Espanha em Jerez de la Frontera, obrigando a operação dois dias depois: o piloto de 27 anos ainda tentou participar na segunda prova da época, no mesmo circuito, sem sucesso.

A placa no úmero direito ficou danificada posteriormente num acidente doméstico, numa tentativa de abrir uma janela, o que levou a uma segunda operação no início de agosto.

No início de novembro, a Honda tinha assumido que o campeão não voltaria à competição antes de 2021.