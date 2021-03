Pinto da Costa chora abraçado a Sérgio Conceição no relvado da Juventus

Nuno Barbosa Hoje às 01:19 Facebook

Na liderança do F. C. Porto, Pinto da Costa já conquistou a Europa e o Mundo. Por mais do que uma vez. Mesmo assim, o presidente não conseguiu esconder as emoções em Turim, onde o F. C. Porto carimbou, esta terça-feira, frente à Juventus, o passaporte para os quartos de final da Liga dos Campeões, num jogo épico que ficará para sempre na memória da nação azul e branca.

No final da partida, Pinto da Costa desceu ao relvado do Estádio da Juventus e abraçou-se ao treinador Sérgio Conceição, deixando-se levar pelas emoções. O momento ficou registado numa fotografia que, posteriormente, foi partilhada por Vítor Baía na rede social Instagram.

O antigo guarda-redes e, agora, administrador da SAD do F. C. Porto também surge na imagem a abraçar o presidente e o treinador. Na legenda, escreveu: "Incrível demonstração de força, união e amor".

Depois da vitória por 2-1, no Estádio do Dragão, o F. C. Porto perdeu, em Turim, com a Juventus, por 3-2, mas seguiu em frente para os quartos de final da Liga dos Campeões por ter marcado mais golos fora de casa.

De certa forma, ao passar esta eliminatória, Pinto da Costa acaba por vingar a derrota (2-1) na primeira final europeia que atingiu enquanto presidente dos dragões, a Taça das Taças de 1984, em Basileia, precisamente contra a Vecchia Signora.