Pinto da Costa denuncia "violência" contra jogadores portistas

Através de um editorial na revista "Dragões", o presidente portista criticou as últimas arbitragens e fala "numa espécie de legitimação do jogo duro dos nossos oponentes".

Também Pinto da Costa se juntou ao rol de críticas que unem pessoas ligadas ao F. C. Porto pelas arbitragens recentes, nomeadamente no que diz respeito ao critério disciplinar.

"Por um lado, os nossos jogadores são constantemente penalizados por faltas duras, muitas vezes colocando em causa a sua integridade física, que não são devidamente sancionadas com cartões amarelos e vermelhos (às vezes, nem falta é assinalada!); por outro, aos nossos atletas é aplicado um critério muito mais apertado, que já nos tem deixado a jogar com dez durante bastante tempo em jogos importantes", lê-se no editorial assinado pelo presidente dos dragões.

Para Pinto da Costa existe "uma espécie de legitimação do jogo duro dos nossos oponentes". "Tem-no sentido bem no corpo um atleta como o Corona, mas também outros, como o Marega e o Taremi, parecem ter-se tornado alvos fáceis da agressividade - às vezes da violência - de quem os enfrenta", acrescentou Pinto da Costa, recordando casos a envolver jogadores dos rivais, como as "expulsões poupadas ao Pizzi, ao Nuno Tavares e ao Vertonghen" ou "o segundo amarelo não mostrado ao Palhinha" na meia-final da Taça da Liga.

Pinto da Costa deixa ainda uma certeza. "Concluo com uma mensagem simples: não nos vergam. Ninguém verga as nossas equipas, os nossos treinadores e os nossos adeptos. Nunca desistiremos de lutar com todas as nossas forças por aquilo que tanto ambicionamos e tanto merecemos".