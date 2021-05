Pinto da Costa e Sérgio Conceição acertam renovação de contrato

Nuno A. Amaral Hoje às 18:58 Facebook

Presidente e treinador dos dragões reuniram-se num almoço em que também esteve presente o empresário Luciano D'Onofrio.

A renovação de contrato de Sérgio Conceição com o F. C. Porto está iminente e ficou praticamente definida esta quarta-feira, durante uma reunião ao almoço com Pinto da Costa e com D'Onofrio, empresário belga que há vários anos tem uma ligação muito próxima com o treinador e também com o presidente portista.

Em cima da mesa está um novo vínculo válido para as próximas duas épocas, até junho de 2023, o que tornará Conceição o primeiro técnico a estar mais de quatro anos seguidos ao leme dos dragões, depois de ter ganhado dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças desde 2017.

Nos últimos dias, o treinador chegou a ser apontado a outros clubes, sobretudo ao Nápoles, mas, conforme o JN noticiou, o F. C. Porto nunca desistiu da renovação, até porque Pinto da Costa sempre considerou Conceição imprescindível para o projeto desportivo do clube.