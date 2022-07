Pinto da Costa emociona-se e garante que Norte é um alvo a abater

Hoje às 19:32 Facebook

Pinto da Costa garantiu emocionado nesta sexta-feira, entre adeptos na Casa do F. C. Porto-Dragões da Afurada, que o Norte de Portugal é um alvo a abater. "É o vosso carinho e amor que me dá força para lutar contra alguns bandalhos que têm ecrã para produzir ódio. O alvo não sou eu nem o F. C. Porto mas o Norte", afirmou, de lágrimas nos olhos.

Acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, assegurou que continuará a defender o clube com unhas e dentes. "Não tenho medo deles, podem inventar as maiores mentiras", acrescentou, referindo-se a comentadores de programas de televisão.

A Supertaça, que os dragões disputam sábado frente ao Tondela, foi visada. "Vão ter de gramar com mais uma taça para o norte. É uma taça para os aziados. Podem ter a certeza de que entraremos sempre em campo para ganhar".

Devido ao enorme entusiasmo dos adeptos, o responsável não conteve as lágrimas e parou durante alguns segundos. "Ao fim de 40 anos ainda me emociono com a receção fantástica e amiga. Prometi que sempre que o F. C. Porto fosse campeão eu viria aqui confraternizar e festejar convosco. Hoje aqui estou. E marquem no vosso calendário: para o ano cá estaremos novamente".