Pinto da Costa: "Não há ninguém mais importante no F. C. Porto do que o próprio F. C. Porto"

Pinto da Costa espera dedicar vitória na Supertaça, em 31 de julho, diante do Tondela, aos adeptos madeirenses. O presidente portista criticou a "maledicência" contra si e o F. C. Porto em alguns programas televisivos, mas garante que isso apenas "une e dá força" para novas conquistas.

Num discurso emocionado, Jorge Nuno Pinto da Costa sublinhou que "é importante sabermos que não há ninguém mais importante no F. C. Porto do que o próprio F. C. Porto".

Após recitar Fernando Pessoa, revelou que, "no dia 31 de julho, quando, como esperamos, vencermos a Supertaça, iremos dedicar a vitória a todos vós que bem longe vivem apaixonadamente o F. C. Porto". "Essa vitória será para vós", reforçou.

O presidente dos dragões lamentou que, "hoje, é muito difícil estar num lugar público", pois isso implica "viver diariamente com a maledicência e com programas televisão que, se não fosse para dizer mal de mim e do F. C. Porto, não poderiam existir".

"Mas é isso que nos une, que nos dá força, que nos leva às vitórias e a fazer com que a caravana continue a passar", prosseguiu o dirigente, antes de fazer contas às vitórias que leva na presidência do clube.

"Se calhar, nenhum de vós faz ideia de quantas são, mas posso informar que são 2403 vitórias em campeonatos nacionais ganhos pelo nosso clube. Não fui eu que as ganhei, foi o F. C. Porto, vocês e todos os portistas que nos dão força para continuar a lutar pelo clube", disse, entre muitos aplausos.

O evento de homenagem aos 40 anos de presidência de Pinto da Costa no F. C. Porto juntou cerca de 300 pessoas em Câmara de Lobos e serviu ainda para exibir os troféus da Liga e da Taça de Portugal conquistados na última temporada.

Ao longo do discurso, o líder portista recordou as amizades que o ligam à Madeira e as referências madeirenses Artur de Sousa "Pinga", Humberto Delgado, "em quem me revejo sempre no espírito de não ter medo de nada, mesmo que tenha de pagar com a vida", o general Ramalho Eanes e Alberto João Jardim, "que me ensinou o que é amar realmente uma terra e a lutar por ela contra os centralismos exagerados da capital".

"A nossa equipa está em estágio, no Algarve, a trabalhar para novos sucessos. Para vos poder continuar a dar as alegrias que vocês merecem", concluiu Pinto da Costa.