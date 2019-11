Pinto da Costa: "O que podemos esperar de quem tem o poder?"

JN Hoje às 17:02 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, fez esta quarta-feira eco das críticas de Sérgio Conceição relativamente ao "antijogo" do Marítimo na nona jornada da Liga e deixou um reparo ao governo.

"Têm sido agitadas estas semanas em que de tudo se faz para tentar travar o F. C. Porto. Ora são adversários que à falta de

outros recursos abusam do antijogo para travar a nossa equipa, ora são relvados alagados em locais onde não chove, ainda para mais estragados pela realização de jogos das seleções nas vésperas de nos receberem, ora são calendários manhosos em que uns têm sempre a sorte de enfrentar equipas desgastadas e outros têm o azar de enfrentar equipas frescas", escreveu no editorial da revista "Dragões".

Pinto da Costa considerou ainda haver "estratagemas" usados contra o F. C. Porto, deixando um apelo ao governo.

"O F. C. Porto é temido, acima de tudo, pela força da nossa equipa, recheada de talentos e de reforços que já provaram serem mais-valias, e pela competência do nosso treinador, que é verdadeiramente um treinador à Porto e já conseguiu ganhar contra tudo e contra todos. Se até um secretário de Estado publicamente denunciado pelo favorecimento de um clube é reconduzido e continua a tutelar a área do desporto, o que poderemos esperar de quem tem o poder para tentar mudar as coisas? É por isso que só podemos mesmo contar connosco, portistas", concluiu.