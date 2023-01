"Pena foi o envio daqueles very lights", diz Pinto da Costa

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, destacou que a equipa azul e branca entrou sempre com respeito pelo adversário e lamentou o lançamento de objetos pirotécnicos.

"Entramos sempre com respeito pelo adversário, mas para tentar ganhar. Foi um jogo tranquilo, pena foi o envio daqueles very lights ou lá o que é, que podia ter consequências graves. Felizmente não teve", afirmou Pinto da Costa durante a festa do clube azul e branco.

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, em Leiria, o Sporting e conquistou a Taça da Liga pela primeira vez. Eustaquio e Marcano marcaram os golos do encontro. Paulinho foi expulso. Os azuis e brancos conseguiram, assim, conquistar o troféu pela primeira vez, na quinta final que disputaram, enquanto o clube de Alvalade, que tinha vencido as duas edições anteriores, continua com um total de quatro troféus, em sete finais jogadas.