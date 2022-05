Pinto da Costa "rouba" microfone a jornalista: "É uma alegria enorme ver a felicidade destas pessoas"

O presidente do F. C. Porto destacou, este sábado, a "alegria" dos milhares de adeptos azuis e brancos na festa portista na Avenida dos Aliados.

Depois do F. C. Porto ter recebido a Taça de campeões nacionais no Estádio do Dragão e ter sido homenageado pelo presidente Rui Moreira na Câmara Municipal - "Há momentos em que não é preciso muitas palavras, chegou o momento de a nossa equipa ir à varanda dos Paços do Concelho, tranquilamente, celebrar com os nossos adeptos. Parabéns a todos" - foi a vez de Pinto da Costa deixar algumas palavras.

Já na varanda da Câmara Municipal, depois de ter recebido as chaves da cidade, o líder dos azuis e brancos "roubou" o microfone ao jornalista da SIC. "Já falou muito hoje, agora falo eu" e, num tom mais sério, acabou por destacar a alegria dos milhares de adeptos da equipa azul e branca que esperaram horas para poder ver mais perto os campeões nacionais.

"É uma alegria enorme ver a felicidade destas pessoas. Há muita gente com vida difícil, com muitos problemas, e hoje estão felizes. Fico muito satisfeito por poder ajudar a que tenham esta noite de felicidade. Foi um período em que passámos muitas vitórias, também internacionais, e tínhamos esta casa maravilhosa fechada. Hoje está aberta, está a avenida aberta à cidade e o F. C. Porto e a cidade confundem-se de tal maneira que é impossível e inacreditável que a Câmara esteve fechada ao F. C. Porto", afirmou.