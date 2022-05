Pinto da Costa: "São 40 anos de canseiras, mas também de muitas vitórias"

O líder portista faz um balanço amplamente positivo de quatro décadas à frente do F.C. Porto e garante que continua a "sonhar em vitórias".

O presidente do F.C. Porto foi a figura principal de um jantar-convívio, que decorreu na noite desta sexta-feira, em Nogueira da Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira, organizado pela Casa do F.C. Porto de Caracas e que juntou cerca de 800 portistas.

Na intervenção que se seguiu ao repasto, Pinto da Costa admitiu que os 40 anos que leva da presidência do clube foram de "muitas canseiras e trabalhos, mas também de muitas vitórias e alegrias".

"Fui convidado para vir homenagear os campeões de Viena e acabo por receber mais prendas do que se estivéssemos no Natal... Queria começar por recordar uns versos que ainda há dias citei no museu, de Fernando Pessoa. Isto poderá resumir o meu pensamento de há 40 anos, quando aqui em Vila da Feira foi lançado um movimento para encontrar uma nova direção e foi com esse espírito que, em cima da meta aceitei ser candidato à presidência do F. C. Porto", recordou Pinto da Costa.

"Sinto-me profundamente feliz", realçou o dirigente, prometendo que vai continuar a "sonhar em vitórias".

O momento festivo teve como mote "40 anos de orgulho e Glória", em alusão ao tempo que Pinto da Costa tem de liderança dos dragões e serviu também para marcar os 35 anos da conquista da Taça dos Campeões Europeus, na final de Viena, frente ao Bayern de Munique. A efeméride juntou no jantar-convívio vários antigos craques dos azuis e brancos, como Juary, João Pinto, Fernando Gomes, Paulo Futre, Bandeirinha, Eduardo Luís, Quim, Semedo, Jaime Magalhães, Augusto Inácio e Frasco, entre outros.