Plantel de Liverpool toma uma posição: "Não gostamos da Superliga"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Os "reds" reagiram, esta terça-feira, à criação da Liga Europeia poucas horas depois de a imprensa inglesa garantir que Chelsea e Manchester City estão a preparar a saída.

Henderson, capitão do Liverpool, deixou uma publicação nas redes sociais na qual garante que o plantel dos "reds" não estão de acordo com a criação da Superliga Europeia e espera que "não aconteça".

"Não gostamos e não queremos que aconteça. Esta é a nossa posição coletiva. O nosso compromisso com este clube de futebol e os seus adeptos é absoluto e incondicional", pode ler-se no Instagram, mensagem que depois foi partilhada pelo resto do plantel.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jordan Henderson (@jhenderson)

O anúncio da Superliga Europeia continua a dar que falar e pode, agora, levar um travão a fundo na criação, já que Chelsea e Manchester City, dois dos fundadores, estarão a preparar a saída. Os 12 clubes criadores vão reunir-se esta terça-feira e, em Inglaterra, apontam para o fim da prova. Vice-presidente do United apresentou a demissão.

No domingo, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga Europeia e desde então que o mundo do futebol tem estado em revolução, com críticas de treinadores, jogadores, adeptos e ameaças de UEFA e FIFA.