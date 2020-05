Plantel do Benfica em testes físicos antes do regresso aos treinos

JN/Agências Hoje às 18:34 Facebook

O plantel do Benfica realizou, este domingo, testes físicos no centro de estágio, após quase dois meses de paragem devido à pandemia de covid-19, com vista ao regresso aos treinos na segunda-feira.

"Os nossos jogadores estiveram em testes físicos no Benfica Campus e estão prontos para o arranque dos trabalhos", publicou o Benfica no Twitter.

Nas fotografias disponibilizadas pelas águias, podem ver-se vários futebolistas a utilizarem máscaras, um dia antes do regresso aos treinos, a caminho da retoma da Liga, marcada para o final do mês.

Os lisboetas lutam ainda pela revalidação do título de campeões nacionais, seguindo a um ponto do líder F. C. Porto, tendo de bater-se com os dragões também na final da Taça de Portugal.