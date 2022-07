Polícia de Milão confunde jogador do AC Milan com suspeito de crime

Tiémoué Bakayoko, jogador do AC Milan, viveu alguns momentos de tensão em Itália depois de ter sido confundido com um criminoso pela polícia de Milão. Agentes chegaram mesmo a tirar o jogador do carro e a apontar uma arma à namorada do atleta.

Um vídeo partilhado pelo correspondente da "SportItalia Tancredi Palmeri" nas redes sociais está a dar que falar e tudo por causa de um engano das autoridades de Milão. Três agentes tentavam identificar o autor de um tiroteio e foram vistos a mandar encostar o carro de um suspeito. O condutor foi mesmo retirado do carro e revistado mas tudo não passou de um equívoco, já que se tratava de Tiémoué Bakayoko, jogador do AC MIlan.

"Imagens chocantes do jogador do Milan Bakayoko na baixa de Milão, ameaçado por uma arma de fogo pela polícia porque foi confundido com outra pessoa", escreveu o correspondente da "SportItalia" para descrever o vídeo. Um dos agentes chegou a apontar uma arma à namorada do atleta mas, mal se aperceberam do engano, libertaram prontamente o atleta.

Tiémoué Bakayoko, de 27 anos, vai disputar a segunda época ao serviço do AC Milan, depois de na última época ter alinhado por empréstimo do Chelsea. Na época passada, o médio disputou 18 jogos.