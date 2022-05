Pontapé de saída da Champions atrasado 30 minutos

Adeptos do Liverpool e jornalistas estão com dificuldades em entrar no recinto.

Estão a surgir vários relatos nas redes sociais de adeptos do Liverpool e jornalistas que estão a ter dificuldades em entrar no Stade de France para a final da Liga dos Campeões. O pontapé de saída foi atrasado 30 minutos devido a enorme confusão nas imediações do recinto, com milhares de adeptos aos "empurrões" para tentarem entrar. O autocarro que transportava a equipa dos "reds" estava presa no trânsito a menos de 90 minutos do arranque da partida.

Na origem da confusão estarão problemas na organização, com a polícia a concentrar grandes quantidades de adeptos do Liverpool no mesmo sítio, em filas estreitas, que está a gerar desconforto nos aficionados. No Twitter pode ler-se relatos de que os apoiantes do Real Madrid não tiveram tantas dificuldades a entrar, com mais criticas direcionadas para a organização dos adeptos do Liverpool.

Alguns adeptos tentaram ainda trepar as vedações para entrarem dentro do estádio.

O médio Thiago Alcântara sentiu problemas físicos durante o aquecimento e não vai participar na final da Champions, sendo substituído no onze do Liverpool por Naby Keita.