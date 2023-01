Porro a caminho de Londres: "Não me recusei a treinar no Sporting"

Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 23:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral espanhol deixa o Sporting e assina pelo Tottenham. Jogador está a caminho de Inglaterra e esclareceu algumas dúvidas no aeroporto.

Porro viajou esta noite para Londres, onde irá cumprir as últimas formalidades antes de assinar contrato com o Tottenham. O negócio envolve o pagamento de 47,5 milhões de euros, mas o Sporting encaixa o valor da cláusula de rescisão (45 milhões) e ainda uma percentagem do passe de Edwards. . No aeroporto de Lisboa, o jogador respondeu às questões dos jornalistas e sublinhou que não se recusou a treinar no clube de Alvalade.

"Estou muito contente por este passo na minha carreira. Vou deixar um clube que me deu tudo e estou muito agradecido ao Sporting. Espero que corra tudo bem. Deixo muitos amigos. Desde cheguei estou muito agradecido a eles e agora tenho de fazer a minha vida e prosseguir o meu sonho. Não me recusei treinar. Como estavam a negociar, só pedi para não treinar porque a minha cabeça não estava bem. O Sporting percebeu e estou muito agradecido".