Porro volta a ser decisivo e descontos dão juros ao leão

Lateral marca de penálti (90+8m) e dá os três pontos num jogo que motivou uma enorme onda de entusiasmo dos adeptos com a equipa. Coates torna a ser decisivo no ataque

Um golo de Porro, de penálti, voltou a dar a vitória ao Sporting pelo segundo jogo seguido, agora com o Marítimo, em Alvalade. Um triunfo nos descontos tirado a ferros, mas justo, num final eletrizante e que incendiou o estádio, motivou uma onda de união entre a equipa e os adeptos. São, às vezes, vitórias assim que levam as equipas a terem uma dose de ânimo suplementar na corrida pelos títulos.

O Sporting foi claramente superior, apresentou um jogo dinâmico e intenso que só pecou no momento da finalização. Aí, a falta de discernimento - Nuno Santos foi o mais ineficaz - e a competência do guarda-redes Paulo Victor forçaram o sofrimento leonino. Com o passar do tempo, os nervos e a tensão subiram e só depois da passagem de Coates para avançado - receita antiga de Ruben Amorim - é que o campeão encontrou o caminho do golo salvador.

Coates e Paulinho ganharam nas alturas e deixaram Jovane perante Paulo Victor que também decidiu mal. Porro não tremeu diante de Edgar Costa, guarda-redes improvisado porque o Marítimo já tinha esgotado as substituições. O triunfo ajuda o leão a continuar o caminho de recuperação, após o trauma europeu com o Ajax, antes de novo embate da Champions. E também pressiona o Benfica que joga hoje em Guimarães.

O Marítimo entregou-se à luta, mas mostrou poucos argumentos para desejar algo mais do que o empate que fugiu no último suspiro. O leão assumiu a iniciativa com intensidade perante um adversário com uma defesa reforçada com três centrais. Palhinha e Matheus mostravam músculo e secavam a zona central, mas, apesar do domínio, faltava clarividência. O onze de Ruben Amorim aumentou gradualmente a rotação e chegou a sufocar o oponente. No fim, o golo lá surgiu por Porro.