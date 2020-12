JN Hoje às 22:46 Facebook

Portimonense e Famalicão abriram, esta sexta-feira, a 10.ª jornada da Liga, num jogo que terminou como começou (0-0).

Com este resultado, o Portimonense permanece em zona de descida, no 16.º lugar.

Já o Famalicão, que somou o quarto jogo sem vencer, permanece no oitavo lugar do campeonato. A última vez que a equipa orientada por João Pedro Sousa venceu fora de portas para a Liga, foi a 28 de setembro, diante do Belenenses SAD.