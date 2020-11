Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto está a vencer (2-1) o Portimonense, no Estádio do Dragão, na sétima jornada da Liga. Beto inaugurou o marcador e, em cima do intervalo, Mbemba, de cabeça, fez o golo do empate. Aos 48 minutos, Taremi estreou-se a marcar pelos azuis e brancos e fez a reviravolta.

Veja os golos: