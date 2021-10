Portimonense vence Oliveirense nas grandes penalidades

JN/Agências Hoje às 22:29 Facebook

O primodivisionário Portimonense suou, este domingo, para vencer a Oliveirense, da Liga 3, por 5-4 nas grandes penalidades, após um empate 3-3 no prolongamento, numa grande partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Os algarvios estiveram sempre na frente do resultado com Renato Júnior a bisar no tempo regulamentar, aos 20 e aos 55 minutos, mas Luisinho (35) e João Paredes (85) mostraram que o primeiro classificado da Série A da Liga 3 não ia cair facilmente.

No tempo extra, uma infelicidade de Simão Fernandes devolveu a liderança aos alvinegros, aos 113 minutos, mas o 'capitão' Filipe Alves devolveu a esperança aos oliveirenses, aos 119. Nas grandes penalidades, valeu a defesa de Payam ao remate de Ono e o penálti decisivo de Moufi, que carimbou a passagem do quinto classificado da Liga.

À procura de dar seguimento à vitória no Estádio da Luz, os algarvios - que estrearam Nakajima no onze - inauguraram o marcador num cabeceamento de Renato Júnior no seguimento de um pontapé de canto, embora, apesar das oportunidades, não conseguiram aumentar a vantagem, até que Luisinho apareceu no sítio certo e empatou a partida.

No segundo tempo, Renato Júnior foi lançado na profundidade, ganhou na disputa com Raniel, fintou Nuno Silva e recolocou os alvinegros na frente, e cinco minutos depois, um erro do central brasileiro deixou o hat-trick à mercê do avançado, que foi negado por Nuno Silva.

Os algarvios baixaram o ritmo, mas os oliveirenses não baixaram os braços e encostaram os adversários ao meio-campo defensivo, beneficiando de uma grande penalidade a cinco minutos do fim. Payam ainda defendeu o castigo máximo de João Paredes, mas o avançado igualou na recarga e levou o jogo para prolongamento.

Na etapa complementar, o Portimonense voltou à liderança num duplo erro adversário, primeiro Filipe Alves perdeu o esférico em zona proibida e, no seguimento de um cruzamento de Carlinhos, Simão Fernandes desviou para a própria baliza. Porém, o 'capitão' redimiu-se num lance de insistência e adiou a decisão para as grandes penalidades.

O guarda-redes iraniano agigantou-se para travar o remate de Ono, na única tentativa falhada, sendo que o tento decisivo pertenceu a Moufi e o marroquino 'carimbou' a passagem à próxima eliminatória.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, Aveiro

Oliveirense -- Portimonense: 3-3, após prolongamento, 4-5 no desempate por grandes penalidades

Ao intervalo do tempo regulamentar: 1-1

No final da primeira parte do prolongamento: 2-2

No final do prolongamento: 3-3

Marcadores:

0-1, Renato Júnior, aos 20 minutos; 1-1, Luisinho, 35; 1-2. Renato Júnior, 55; 2-2, João Paredes, 85; 2-3, Simão Fernandes (própria baliza), 113; 3-3, Filipe Alves, 119.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

1-0, Jaime Pinto; 1-1, Aylton Boa Morte; 2-1, Andrezo; 2-2, Carlinhos; 2-2, Ono (defesa do guarda-redes); 2-3, Luquinha; 3-3, Marcelo Marques; 3-4, Imbula; 4-4, Filipe Marques; 4-5, Moufi

Equipas:

Oliveirense: Nuno Silva, Gonçalo Pimenta, Raniel, Simão Fernandes, Filipe Maio (Andrezo, 104), Filipe Alves, João Serrão (Filipe Marques, 66), Duarte Duarte (Vasco Gadelho, 90+1), Luizinho (Marcelo Marques, 77), João Paredes (Ono, 104) e Jaime Pinto

(Suplentes: Kadu, Vasco Gadelho, Andrezo, Marcelo Marques, Filipe Marques, Tiago Duque e Ono)

Treinador: Fábio Pereira

Portimonense: Payam, Moufi, Willyam, Pedrão, Fali Candé, Pedro Sá (Iván Angulo, 46), Lucas Fernandes (Imbula, 91), Carlinhos, Aylton Boa Morte, Renato Júnior (Wilinton Aponza, 91) e Nakajima (Fabrício, 74 (Luquinha, 106))

(Suplentes: Nakamura, Fabrício, Imbula, Luquinha, Iván Angulo, Filipe Relvas e Aponza)

Treinador: Paulo Sérgio

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Raniel (33), Payam (65), Marcelo Marques (81), Aylton (82), Filipe Alves (84), Pedrão (85), Filipe Maio (89), Renato Júnior (89), Lucas Fernandes (90+2), Carlinhos (114) e Luisinho (118)

Assistência: 1 219 espetadores