Portugal bate França e está na final do Campeonato do Mundo

A seleção nacional venceu a França, por 4-0, e garantiu a presença na final do Campeonato do Mundo, onde vai procurar na noite de domingo, frente a Argentina ou Itália, conquistar o 17.º título mundial, e o segundo consecutivo, da sua história.

Depois de bater este mesmo adversário, por 5-1, em jogo da fase de grupos, já se suspeitava que o duelo das meias-finais fosse mais apertado, ou não tivesse a equipa gaulesa surpreendido a Espanha (vitória por 1-0, no desempate por penáltis) nos quartos de final.

A verdade é que a França se mostrou muito mais competente a defender do que no encontro anterior e até ameaçou marcar primeiro, mas Ângelo Girão respondeu presente na baliza lusa.

A quatro minutos do final da primeira parte a festa foi portuguesa em San Juan, na Argentina, com um remate de longe de Rafa a abrir o marcador, vantagem que até podia ter sido ampliada mesmo em cima do intervalo, mas a oportunidade perdeu-se.

As características do encontro não se alteraram no segundo tempo, com Portugal a tentar posses de bola longas e evitar os contra-ataques dos franceses. O conjunto gaulês chegou a ameaçar o empate, mas as melhores oportunidades foram lusas, mas o guarda-redes e os postes da baliza rival adiaram o segundo.

Curiosamente, foi também dentro dos últimos quatro minutos do encontro que a seleção portuguesa ampliou a vantagem, com Hélder Nunes a aproveitar na perfeição o facto de a França estar a jogar, temporariamente, com menos um jogador.

A França arriscou tudo, abdicando do guarda-redes e lançando mais um jogador de campo, com Portugal a aproveitar para chegar ao terceiro, por Henrique Magalhães, com Hélder Nunes a estabelecer o resultado final.,

No domingo, a partir das 22.30 horas, e em caso de sucesso na final, Portugal iguala a Espanha como a nação com mais títulos mundiais conquistados.