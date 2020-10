Portugal conquista três pratas nos Europeus de sub-23 e juniores

JN Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Na cidade italiana de Fiorentuola d'Arda, Maria Martins, Iuri Leitão e Daniela Campos ficaram com o segundo lugar nas respetivas categorias de pista.

A seleção portuguesa de ciclismo de pista conquistou esta segunda-feira três medalhas de prata nos Europeus de sub-23 e juniores, com os segundos lugares de Maria Martins, em eliminação, e Iuri Leitão, em scratch, e Daniela Campos, na corrida por pontos.

Na cidade italiana de Fiorentuola d'Arda, Maria Martins terminou no segundo lugar a prova eliminação para sub-23, apenas batida pela italiana Chiara Consonni. A jovem ciclista já tinha conquistado a medalha de bronze em scratch, na sexta-feira, totalizando, aos 21 anos, oito medalhas em campeonatos da Europa e do mundo da especialidade.

Já Iuri Leitão, que já tinha sido segundo nas provas de sub-23 de eliminação e por pontos, conquistou a medalha de prata em scratch, atrás do polaco Bartosz Rudyk, relegando o belga Tuur Dens para o terceiro posto.

Em juniores, Daniela Campos, depois de se ter sagrado campeã europeia na prova de eliminação, também terminou no segundo lugar a corrida por pontos, com 23 pontos, menos três do que a vencedora, a belga Katrijn De Clercq.

Os três membros da seleção portuguesa, que já conquistaram um total de sete medalhas nestes Europeus, vão disputar as provas de omnium, na terça-feira.