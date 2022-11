Portugal goleia Alemanha e está nas meias-finais do Mundial

A seleção nacional, campeã do Mundo em título, continua na corrida pela revalidação do troféu. Esta quinta-feira, a equipa das quinas venceu a Alemanha por 10-1 e garantiu a presença nas meias-finais da competição que se realiza em San Juan, na Argentina, onde vai defrontar a França, que eliminou a Espanha.

Portugal entrou no rinque como grande favorito e não desiludiu, mesmo com a Alemanha a conseguir dar alguma luta durante a primeira parte. Ainda assim, os campeões do Mundo chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0, graças aos golos de Henrique Magalhães e Gonçalo Alves.

A segunda metade abriu com dois golos consecutivos de João Rodrigues, muito bem servido por Hélder Nunes e Rafa que, em dia de aniversário, também deixou a sua marca no jogo, assinando o quinto golo português.

A subida de ritmo por parte dos jogadores portugueses permitiu elevar a contagem para 6-0 (golo de Hélder Nunes), mas a Alemanha reduziu logo a seguir, com Max Thiel a assinar o tento germânico, ao qual respondeu, quase de imediato, Telmo Pinto a elevar para 7-1.

O festival em San Juan não se ficou por aqui, com João Souto e João Rodrigues a assinarem, respetivamente, os oitavo e nono golos, enquanto Gonçalo Alves elevou a contagem para os dois dígitos

Esta sexta-feira, a partir das 22.30 horas, Portugal defronta, nas meias-finais, a França, que surpreendeu a Espanha. Depois de um empate (4-4), a partida foi decidida no desempate por penáltis, que sorriu aos gauleses por 1-0.