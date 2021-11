Portugal goleia Andorra apesar de já saber que ia falhar a final

Ontem às 23:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar de ter goleado no duelo com Andorra (12-1) a Seleção Nacional já sabia que não iria estar na final do Europeu, fruto do resultado entre Espanha e França (3-1).

Portugal sabia, antes do apito inicial, que iria defrontar a Itália pelo terceiro e quarto lugar, mas mesmo assim o Pavilhão Multiusos de Paredes encheu para dar apoio à turma lusa.

O nível apresentado pelos portugueses não deixou margem para dúvidas e a goleada foi apenas uma formalidade, uma vez que a equipa de Andorra nunca demonstrou ter qualidade suficiente para inverter a situação.

João Rodrigues foi o destaque do lado português, com três golos, mas nem isso serve de consolo a quem assistiu à partida anterior, que ditou o fim de Portugal na luta pela final.

Uma vitória com sabor a derrota para todos os adeptos de hóquei portugueses.