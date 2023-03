Portugal goleia o Liechtenstein com bis de Cristiano Ronaldo

A seleção nacional venceu (4-0), esta quinta-feira, em Alvalade o Liechtenstein em jogo de qualificação para o Euro2024. Cristiano Ronaldo tornou-se o jogador mais internacional e bisou no encontro. Bernardo Silva e João Cancelo também fizeram o gosto ao pé.

Em mais um jogo histórico para Cristiano Ronaldo - o camisola sete tornou-se o jogador mais internacional da história, com 197 internacionalizações - e que marcou a estreia de Roberto Martínez ao comando da equipa das quinas, Portugal arrancou da melhor forma a fase de qualificação para o Europeu de 2024. A equipa lusa inaugurou o marcador ao minuto oito, por João Cancelo, na sequência de um pontapé de canto.

Na segunda parte, Bernardo Silva ampliou o marcador - a defesa do Liechtenstein intercetou um passe de Cancelo para Cristiano Ronaldo e a bola sobrou para o jogador do Manchester City, que rematou de pé esquerdo - e Cristiano Ronaldo, de grande penalidade, fez o terceiro tento ao minuto 51. O capitão da seleção nacional fechou a contagem aos 63 minutos, com um golo de livre.

Portugal precisa de ficar nos dois primeiros lugares do Grupo J, que inclui ainda Bósnia-Herzegovina, Islândia, Eslováquia e Luxemburgo, para conseguir o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2024.