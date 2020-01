Hoje às 16:28 Facebook

O Alemanha-Portugal terminou com 29-27 no marcador, o que quer dizer que a equipa das quinas termina no sexto posto do Euro2020, o que representa, mesmo assim, a melhor classificação lusa de sempre na prova continental.

Os alemães, que já se sagraram campeões europeus em 2004 e 2016, além de terem conquistado ainda três títulos mundiais e um olímpico, superiorizaram-se aos portugueses e terminaram no quinto lugar da competição.