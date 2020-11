Portugal perde com a França e falha fase final da Liga das Nações

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:36, atualizado às 22:19 Facebook

Portugal perdeu (0-1), este sábado no Estádio da Luz, com a França na quinta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações e está fora da fase final da competição. Kanté marcou o único golo do encontro.

Num jogo decisivo - um triunfo dava um lugar na final four - foi Portugal o primeiro a ameaçar, por Cristiano Ronaldo com um grande remate, aos seis minutos, que Lloris desviou com uma boa defesa. Os campeões do mundo foram crescendo no encontro e começaram a criar situações de perigo. Martial teve o golo nos pés em duas ocasiões, mas Rui Patrício, com duas grandes defesas, foi segurando o empate.

Não foi Martial, foi Kanté, já na segunda metade, a resolver o jogo. Rabiot rematou, Patrício defendeu de forma incompleta e o médio do Chelsea acabou por marcar na recarga.

A perder, Portugal tentou ir atrás do resultado e esteve perto: José Fonte acertou no poste e Lloris impediu o golo de João Moutinho com uma defesa soberba.

Com este resultado, Portugal não vai poder defender o título que conquistou em junho do ano passado, no Estádio do Dragão, frente à Holanda, sendo a França a garantir um lugar na final four.

Na última ronda, marcada para terça-feira, Portugal desloca-se à Croácia, enquanto a França recebe a Suécia, que este sábado venceu (2-1) em casa os croatas.